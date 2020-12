Barid Al-Maghrib dévoile un nouveau timbre à l’occasion des 10 ans d’Al-Barid Bank

Le Groupe Barid Al-Maghrib émet le jeudi 31 décembre 2020, un timbre commémoratif à l’occasion des 10 ans de sa filiale bancaire, Al-Barid Bank.

Cette émission spéciale vient célébrer une décennie marquée par de grandes réalisations, de performances et par une extraordinaire aventure tant humaine que professionnelle.

Créée le 8 juin 2010 par Barid Al-Maghrib, Al-Barid Bank, bien plus qu’une banque, a su capitaliser sur le savoir-faire historique du Groupe et en a fait l’un des piliers du paysage bancaire et financier du Royaume, qui prône accessibilité, innovation, inclusion et citoyenneté au service de tous les Marocains.

Véritable témoignage de l’ensemble des actions réalisées par cette institution pour l’inclusion financière des citoyens marocains, ce timbre commémoratif vient enrichir la collection philatélique consacrée à l’activité bancaire qui comprend notamment, le « 25e anniversaire de la création de la Banque Islamique du Développement » en 2000, le « 50e anniversaire de Bank Al-Maghrib » en 2009, la création « d’Al Barid Bank » en 2011 et la « Journée mondiale de l’épargne » en 2019.