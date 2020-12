Barid Al-Maghrib dévoile un nouveau timbre intitulé « Conseil National des Droits de l’Homme : 30 ans »

Le Groupe Barid Al-Maghrib lance, le jeudi 10 décembre 2020, un timbre-poste commémoratif pour célébrer les efforts déployés dans la protection et promotion des droits de l’Homme dans notre pays, à l’occasion du 30e anniversaire du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH).

L’édition de ce timbre intitulé « Conseil National des Droits de l’Homme : 30 ans » par Barid Al-Maghrib, qui coïncide avec la journée des droits de l’Homme, vient enrichir la collection philatélique de Barid Al-Maghrib consacrée à ce thème depuis l’indépendance, notamment, les timbres consacrés à la 2ème édition du Forum mondial des droits de l’Homme Marrakech 2014, ou encore au 70ème Anniversaire de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme en 2018, souligne un communiqué commun du CNDH et Barid Al-Maghrib.

A cette occasion, la présidente de la CNDH a déclaré que « la création du Conseil a consacré l’engagement et l’adhésion volontariste du Royaume dans le système international des droits de l’Homme et reflète l’interaction sans précédent entre la volonté suprême de l’Etat et le mouvement des droits de l’Homme et de la démocratie autour des questions qui préoccupaient la société marocaine ».

En effet, depuis trois décennies, à travers le Conseil consultatif des droits de l’Homme (1990-2011) et le Conseil national des droits de l’Homme, depuis 2011, cette institution a marqué de ses empreintes les changements majeurs en matière des droits de l’Homme dans notre pays, notamment sur les plans législatif, institutionnel, juridique et sociétal, …, conclut le communiqué.