Barid Al-Maghrib émet un timbre-poste en Commémoration du Centenaire de la bataille d’Anoual (1921-2021)

Le Groupe Barid Al-Maghrib a émis, en partenariat avec le Haut-Commissariat aux Anciens Résistants et Anciens Membres de l’Armée de Libération, un timbre-poste pour célébrer le centenaire de la glorieuse bataille d’Anoual (1921-2021).

“Cette nouvelle émission reproduit une œuvre artistique, propriété du Haut-Commissariat aux Anciens Résistants et Anciens Membres de l’Armée de Libération, illustrant le champ de la bataille d’Anoual. Elle contribue également à la célébration d’un événement important de l’histoire de la résistance marocaine“, indique le Groupe dans un communiqué.

La bataille d’Anoual, qui a eu lieu le 21 juillet 1921, est l’une des principales étapes de la série de luttes nationales contre l’occupation étrangère, dirigée par le glorieux trône Alaouite, pour la défense des constantes nationales.

L’émission spéciale “Centenaire de la bataille d’Anoual (1921-2021)” vient enrichir la collection philatélique consacrée aux thèmes de la résistance, de la révolution du Roi et du Peuple et de l’indépendance (les 30ème, 40ème, 50ème et 60ème anniversaires de la “Révolution du Roi et du Peuple” en 1983, 1993, 2003 et 2013 respectivement), note le communiqué, citant également les 1er et 60ème anniversaires de l’Indépendance en 1957 et en 2015 ainsi que la “Journée Nationale de la Résistance” en 2010.

( Avec MAP )