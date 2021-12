Barid Al Maghrib et la poste tunisienne émettent deux timbres-poste sous le thème « la musique Stambali et Gnaoua »

La Poste Tunisienne a annoncé avoir émis, jeudi, deux timbres-poste communs avec « Barid Al Maghrib » sous le thème « la musique Stambali et Gnaoua« .

Dans un communiqué, la poste tunisienne a précisé que cette émission a pour objet « un lien culturel et un dénominateur commun entre les deux peuples tunisien et marocain« .

Cette émission s’inscrit dans le cadre de « la valorisation des liens forts et des larges perspectives de coopération bilatérale et de relations fraternelles entre la Tunisie et le Maroc« , a ajouté la même source.

( Avec MAP )