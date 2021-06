Benguérir : La CNSS et l’UM6P scellent un partenariat pour la réalisation d’études et recherches sur la protection sociale

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) ont conclu, mercredi à Benguérir, chef-lieu de la province de Rehamna, une Convention de partenariat visant le renforcement de leur collaboration en vue de la réalisation d’études et de recherches portant sur la protection sociale et tous les autres domaines d’intérêt commun.

Signé par le Directeur Général de la CNSS, M. Hassan Boubrik, et le Président de l’UM6P, M. Hicham El Habti, ce partenariat vise à mettre l’innovation et la recherche appliquée au profit de l’optimisation et de l’analyse des données produites par la CNSS.

Cette convention portera sur trois axes majeurs de collaboration à savoir : “la Big Data et l’exploitation des données pour la mise en place d’une veille stratégique et d’outils d’aide à la prise de décision”, “la recherche appliquée”, et “la formation, le partage du savoir et le Mentoring“.

Le premier axe de collaboration vise la mise en place d’un programme qui consiste à enrichir l’exploitation des Big-Data selon les besoins de la CNSS et des problématiques des chercheurs et des doctorants de l’UM6P.

Concernant le second axe liée à “la recherche appliquée“, un programme de recherche sera co-construit suivant la mise en réseau des experts CNSS et UM6P autour de préoccupations communes aux deux parties.

→ Lire aussi : CNSS : Remise des majorations de retard, astreintes et frais de recouvrement relatifs aux créances de la période 2016 et antérieures

Quant au troisième axe, ce partenariat permettra de concevoir un dispositif ambitieux de formation ou de formation-action ciblant les problématiques particulières liées à la protection sociale, les méthodes de prévision et de la prospective des différents régimes, l’évaluation des effets de la généralisation de la protection sociale, les modèles de micro-simulation des effets des politiques sociales et sectorielles, etc.

“Ce partenariat rentre dans le cadre des efforts déployés par les deux institutions pour la digitalisation et pour l’exploitation des données de nature à mieux orienter les décisions politiques et mieux orienter la prise en compte des réalités du terrain autour de sujets, tels que l’assurance maladie obligatoire, ou d’autres sujets portés par la CNSS“, a souligné M. Habti dans une déclaration à la MAP.

Et de poursuivre que l’UM6P et la CNSS vont mettre en place des équipes mixtes qui auront pour mission de traiter ces sujets afin d’accompagner l’effort de la CNSS dans la digitalisation, l’exploitation et la valorisation des données qui récupèrent de différentes sources internes.

“La CNSS est au centre du chantier de la généralisation de la couverture médicale lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant l’extension de la protection sociale à l’ensemble des Marocains“, a indiqué M. Boubrik dans une déclaration similaire.

“La digitalisation est l’un des atouts que nous devons exploiter pour réussir ce chantier national d’envergure“, a-t-il dit, exprimant sa joie que ce partenariat permettra à la CNSS “d’avoir un partenaire capable à la fois de l’accompagner en termes d’expertises et de formation et pouvoir avoir des prestations dans le domaine des analyses des données en ce qui concerne la data science, le Big data et demain, des données telles que l’intelligence artificielle“.

“L’UM6P dispose de ressources extrêmement importantes“, a-t-il insisté, se félicitant que cet établissement d’enseignement supérieur puisse mettre à la disposition de la CNSS une partie de ces ressources pour réussir sa mission.

L’écosystème de l’UM6P, constitué notamment de son Data Center abritant le plus puissant SuperCalculateur d’Afrique, et plusieurs laboratoires de recherche de Modélisation, Simulation, Analyse des données, et d’Intelligence Artificielle, mobilisera talents, ressources et infrastructures au profit de la mise en œuvre des projets engagés par la CNSS à l’échelle nationale pour la généralisation de la couverture médicale.

( Avec MAP )