Benguérir : Plus de 6 millions de dirhams pour l’aménagement du stade municipal

Le stade municipal de Benguérir (province de Rehamna) connaît la réalisation de travaux d’aménagement pour un coût total de 6,6 millions de dirhams.

Ainsi, dans le cadre de l’accompagnement des chantiers de développement dans la province, le gouverneur de la province de Rehamna, M. Aziz Bouignane, a effectué mardi une visite d’inspection au stade municipal, où il s’est enquis de l’état d’avancement des travaux.

Réalisés en partenariat entre la préfecture de la province de Rehamna, le Conseil provincial de Rehamna, la commune de Ben guérir et l’Office chérifien des phosphates (OCP), les travaux d’aménagement comprennent notamment la construction de deux tribunes, la construction et la mise à niveau du mur extérieur, et la construction et l’aménagement de l’entrée principale.

Ce projet s’inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer les infrastructures sportives, afin de promouvoir le sport dans la province de Rehamna et inciter les jeunes à pratiquer le sport dans de meilleures conditions

