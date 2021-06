Beni Mellal : Hommage à la Reine africaine des mathématiques

Monsieur Khatib El Hebil, Wali de la Région de Beni Mellal – Khénifra et Gouverneur de la Province de Beni Mellal, a présidé, lundi matin 31 mai 2021, au siège de la Wilaya, une cérémonie en hommage à l’élève Aya Aguerjout qui a excellé dans des compétitions scientifiques internationales. Représentant l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation au niveau de Beni Mellal-Khénifra, cette élève, a contribué au couronnement de l’équipe nationale scolaire.

A cette occasion, lors de son allocution, le Wali de la Région a félicité l’élève brillante d’avoir remporté la médaille d’or et le titre de la « Reine africaine des mathématiques 2021 », en décrochant la première place au classement féminin de la 28ème huitième édition des Olympiades panafricaines des mathématiques organisée à distance par la République tunisienne, les 23 et 24 mai 2021.

De même, Monsieur Khatib El Hebil, a félicité les parents d’Aya Aguerjout et l’établissement scolaire auquel elle appartient, ainsi que tous les acteurs du système éducatif de la Région de Beni Mellal – Khénifra, tout en mettant l’accent d’une part sur le niveau honorable dont jouit les élèves et les établissements scolaires de la Région au niveau national et d’autre part sur l’importance de capitaliser sur ces acquis en fournissant davantage d’efforts et de moyens pour obtenir les meilleurs résultats.

La cérémonie a été également marquée par les interventions du Président de l’Université Sultan Moulay Slimane, du Directeur régional de l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation, du Directeur Provincial de l’Education Nationale, du Président de la Fédération des Parents d’élèves et du Président du Conseil des Oulémas de Beni Mellal, qui ont félicité chaleureusement l’élève Aya Aguerjout d’avoir honoré la Province, la Région et le Royaume du Maroc dans son ensemble. De son côté le père de l’élève a affirmé que le mérite de la distinction de sa fille revient également aux efforts de sa famille, des professeurs et des encadrants lors de ces événements internationaux.

Au cours de cette cérémonie, à laquelle ont assisté des acteurs du secteur de l’enseignement supérieur, de l’éducation et de la formation, les chefs des services de sécurité, le chef du conseil local des Oulémas de Beni Mellal et les parents de l’élève, des cadeaux ont été remis à cette élève âgée de 16 ans poursuivant ses études en deuxième année du baccalauréat – branche sciences mathématiques – Au lycée technique Mohammed V de Beni Mellal.