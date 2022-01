Béni Mellal : Implantation d’une unité de Production de Cosmétiques et de Compléments Alimentaires d’un investissement de 160 MDH

L’Agropole de Béni Mellal verra dans les prochains mois qui viennent l’implantation d’une unité de production de produits cosmétiques et compléments alimentaires d’un investissement de 160 millions de dirhams (MDH).

Le Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, M. Khatib El Hebil, accompagné notamment du président de la région Béni Mellal-Khénifra et du directeur Général du Centre régional d’investissement (CRI) de la région Béni Mellal-Khénifra, a procédé, jeudi, au lancement des travaux de construction de cette unité industrielle au niveau de l’Agropole de Béni Mellal sur une superficie de plus de 12.000 mètres carrés.

Ce projet, qui sera réalisé par la société Vilion, filiale du groupe Glen Invest, fera partie des grands projets d’investissement à grande valeur ajoutée qui vont voir le jour prochainement au niveau de la

région Béni Mellal-Khénifra.

Le Directeur du CRI Béni Mellal-Khénifra, M. Mohamed Amine Bekkali, s’est dit très heureux de la décision de la société Vilion de s’installer à l’Agropole de Béni Mellal pour produire des aérosols et des produits cosmétiques et des compléments alimentaires, notant qu’il s’agit là d’un projet phare pour la région qui va certainement donner une impulsion significative au secteur de l’industrie agro alimentaire.

L’installation de la société Vilion dans l’Agropole de Béni Mellal à travers un projet qui permettra la création de plus de 124 emplois directs et plusieurs centaines d’emplois indirects est un signal fort à l’adresse des investisseurs souhaitant s’implanter dans la région Béni Mellal-Khénifra, a ajouté M.Bekkali, soulignant que la région Béni Mellal-Khénifra regorge d’atouts et de potentialités et offre d’innombrables opportunités d’investissement dans les différents secteurs et branches d’activités économiques.

M. Bekkali a fait observer que ce projet bénéficie de l’appui du Fonds de soutien à l’investissement dans l’Agropole de Béni Mellal qui accorde aux futures entreprises souhaitant s’installer au niveau de la plateforme industrielle de Béni Mellal une subvention à l’acquisition du foncier à hauteur de 50% du prix global, rappelant qu’une convention de subvention a été signée à cet effet en fin avril dernier avec la société Vilion, et ce, après la validation de son projet par la Commission régionale unifiée d’investissement (CRUI).

Pour sa part, le directeur général de Vilion a indiqué, que le choix de l’Agropole de Béni Mellal pour accueillir cette première unité industrielle spécialisée dans les cosmétiques et les compléments alimentaires n’est pas fortuit et s’explique par le fait que la région offre aux investisseurs, tous secteurs confondus, des infrastructures de premier plan leur permettant de réussir leurs projets.

Le choix de Béni Mellal s’explique également par le fait que Glen Invest croit aussi bien en l’investissement dans les régions en tant que moyen pour accroître les richesses du pays et créer des opportunités d’emplois pour les jeunes, que dans le grand potentiel que recèlent les régions marocaines, a-t-il dit, assurant que d’autres projets du Groupe sont actuellement à l’étude et seront lancés prochainement au niveau de Béni Mellal et dans d’autres régions du Royaume.

Le projet de réalisation d’une unité de production de cosmétiques et de compléments alimentaires à Béni Mellal comprend trois tranches, la première nécessitera un investissement de 60 MDH et sera opérationnelle dès le mois de juillet à août prochains, et les deux autres mobiliseront quelque 100 MDH