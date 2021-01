Béni Mellal-Khénifra ‎: Où en sont les projets touristiques ?‎

Dans le cadre du suivi des programmes initiés par la SMIT au niveau des différentes Régions, Nadia ‎Fettah Alaoui, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale, ‎accompagnée de Imad Barrakad, Directeur Général de la Société Marocaine d’Ingénierie ‎Touristique (SMIT), ont effectué les 26 et 27 Janvier une visite de travail au niveau de la Région de ‎Béni Mellal Khénifra pour s’enquérir de l’état d’avancement des différents projets dont l’exécution ‎est confiée au Conseil de la Région.‎

Il est à rappeler que plusieurs conventions de partenariat ont été signées en 2020 et ont permis de ‎mobiliser plus de 210 MDH dont la SMIT participe à hauteur de 25 MDH pour le développement du ‎produit touristique.‎

A l’occasion, une réunion a été tenue au siège de la Wilaya de Béni Mellal-Khénifra afin de ‎s’enquérir de l’état d’avancement du développement du produit touristique au niveau de la Région ‎et de l’accord de coopération établi avec la Coopération Suisse. La Ministre et le Directeur Général ‎ont également visité plusieurs projets touristiques au niveau de la Région.‎

A l’issue de cette visite plusieurs conventions portant sur l’impulsion de l’investissement ‎touristique au niveau de la Région ont été signées entre les différents partenaires et la SMIT. Cette ‎visite a également permis de rencontrer les professionnels et de discuter des modalités de relance ‎du Tourisme et de l’Artisanat au niveau de la Région.‎