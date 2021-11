Berrechid: Interpellation d’un jeune de 17 ans pour double homicide avec un fusil de chasse

Un jeune homme de 17 ans a été placé en garde à vue pour avoir abattu, mardi dans la commune de Sidi Rahhal Chatai (province de Berrechid), deux personnes et blessé deux autres avec un fusil de chasse, apprend-on auprès des autorités locales.

Le prévenu, qui était dans un état anormal, se serait servi du fusil de chasse de son père et a commencé à tirer à l’aveuglette, causant la mort de deux personnes et blessant deux autres, qui ont été évacuées vers l’hôpital provincial de Nouaceur pour recevoir les soins nécessaires, précise la même même source.

Le mis en cause a été interpellé par les services de la Gendarmerie Royale et placé en garde à vue à la disposition de l’enquête en cours, menée sous la supervision du Parquet compétent afin d’élucider les circonstances et les mobiles en lien avec cette affaire, explique-t-on.

Avec Map