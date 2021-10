Best Global Brands 2021: Samsung Electronics conserve sa place dans le top cinq

Samsung Electronics a annoncé, mardi, avoir réaffirmé sa position parmi les cinq premières marques du classement Best Global Brands 2021 d’Interbrand.

Selon la liste des meilleures marques mondiales annoncée par le cabinet de conseil mondial Interbrand le 20 octobre, Samsung se classe cinquième avec une valeur de marque de 74,6 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 20 % par rapport à l’année dernière, indique Samsung dans un communiqué.

« Grâce à ses solides performances financières, qui se sont redressées pour atteindre les niveaux pré-pandémiques, la valeur de la marque de l’entreprise a bondi de 20 % cette année, soit deux fois le taux de croissance moyen de la valeur de la marque parmi les 100 premières marques en 2021 », relève la même source. Depuis son entrée dans le top 5 pour la première fois l’année dernière, Samsung a maintenu sa position pendant deux années consécutives, avec sa plus forte augmentation de la valeur de la marque depuis 2013.

Selon Interbrand, les principaux facteurs qui ont joué un rôle essentiel dans la croissance de Samsung sont notamment, sa transition vers un système de gestion centré sur le client, soulignée par la création d’une nouvelle équipe CX (expérience client) chargée de donner la priorité à l’expérience et aux valeurs du client.

Il s’agit, également, de ses efforts continus pour le développement durable, y compris diverses campagnes guidées par sa vision de la RSE, « Together for Tomorrow ! Enabling People », ainsi que des initiatives à l’échelle de l’entreprise qui favorisent la durabilité, comme l’utilisation d’emballages écologiques pour les téléviseurs et le programme Galaxy Upcycling.

Parmi ces facteurs aussi les lancements de produits innovants comme le Galaxy Z Flip 3, les Neo QLED, et la gamme d’appareils électroménagers Bespoke, et la contribution de la marque au développement de technologies avancées telles que l’intelligence artificielle (IA), la 5G, l’automobile et la robotique grâce à des investissements cohérents.

« Il est très encourageant de voir Samsung Electronics atteindre le top 5 mondial l’année dernière puis réaliser une énorme croissance à deux chiffres cette année – notre plus grand bond en avant de la valeur de la marque depuis 2013 », s’est félicitée YH Lee, CMO de Samsung Electronics, citée dans le communiqué.

« Nous promettons de tirer parti de notre modèle de gestion centré sur le client pour continuer à écouter nos clients. C’est ainsi que nous rembourserons le soutien massif que nous avons reçu des clients du monde entier », a affirmé Mme YH Lee.

Interbrand évalue la valeur de marque des entreprises sur la base d’une analyse complète de multiples facteurs, dont les performances financières, l’influence de la marque sur les achats et la compétitivité de la marque.

Entre-temps, le 12 octobre, Samsung a également été classé numéro 1 par Forbes comme meilleur employeur du monde 2021 pour la deuxième année consécutive, rappelle le communiqué, ajoutant qu’en tant qu’organisation mondiale avec des employés et des entreprises dans le monde entier, Samsung a, une fois de plus, été choisi comme employeur numéro un.

Chaque année, Forbes enquête auprès d’environ 150.000 employés de 58 pays travaillant pour des entreprises ayant des activités dans plusieurs nations ou régions. Cette année, l’équipe Forbes a demandé aux personnes interrogées de classer leur satisfaction par rapport à la gestion Covid-19 de leur employeur et de noter leur employeur en fonction de son image, de son empreinte économique, du développement des talents, de l’égalité des sexes et de sa responsabilité sociale.

( Avec MAP )