Beur FM/Israël : Rose Ameziane dénonce les “agissements antisémites” de la radio

Quel a été l’objectif de votre émission ?

Nous étions dans une démarche saine, celle de comprendre et de décrypter une actualité, mais nous avons eu en face des agissements antisémites refusant de traiter le sujet et de donner de la visibilité à cet accord historique entre le Maroc et Israël auquel on ne s’attendait pas..

Notre objectif était de donner une grille de lecture et de compréhension à nos auditeurs pour qu’ils se forgent leur propre opinion. On avait aussi envie de comprendre comment demain le Roi du Maroc pouvait devenir le conciliateur du conflit israélo-palestinien.

Ils sont venus nous chercher pour notre ouverture d’esprit et, aujourd’hui, on nous la reproche. Vont-ils aussi nous demander d’arrêter de nous interroger sur la politique étrangère de l’Algérie ou sa politique migratoire ? On ramasse les Africains, on les jette dans le désert et on les laisse crever, au point qu’aujourd’hui, les familles de migrants essaient de trouver les ossements de leurs proches. Il faut qu’on arrête avec l’hypocrisie. Si on est véritablement humaniste, on fait preuve au moins d’un peu d’honnêteté dans ses indignations.

Beur FM se présente comme une radio apolitique et laïque et prônant le vivre ensemble, alors que dans les faits elle refuse de parler d’un accord, une initiative qui s’inscrit pleinement dans le vivre ensemble. Il faut arrêter d’infantiliser les auditeurs ou de croire que l’habitant de confession musulmane d’un quartier populaire est forcément anti-juif. C’est réducteur et arriéré. Il y a une distorsion entre ce qui est écrit sur la plaquette commerciale de la radio et la réalité.

Quelle suite comptez-vous donner à cette affaire ?

Le divorce est consommé avec Beur FM. Nous dénonçons l’hypocrisie et les faux semblants. Mais nous ne comptons pas en rester là. Nous sommes en train de prendre nos dispositions pour aller devant la justice.

Rose Ameziane est aussi chroniqueuse politique sur LCI et intervient sur Cnews. Elle est p résidente de MouvTerritoires, p our la réussite des quartiers populaires

Source : AtlasInfo