Billetterie : Guichet.Com consolide son offre

La première plateforme marocaine de billetterie intelligente réitère son engagement à contribuer au retour du public dans les stades et les salles de spectacles dans les meilleures conditions.

-L’entreprise est prête pour la reprise post-Covid !

-Recherche, développement et montée en compétences.

-Plus de 1.000 événements gérés, depuis le lancement en 2019.

Tout en se félicitant de l’allègement des restrictions sanitaires dans le cadre de la lutte contre la crise Covid, Guichet.Com réitère son engagement et sa disposition auprès des pouvoirs publics à contribuer au retour progressif du public dans les stades, les théâtres, les cinémas et les salles de spectacles dans les meilleures conditions. La première plateforme marocaine de billetterie intelligente tient aussi à renouveler son soutien à l’ensemble des opérateurs de la culture, du sport, de l’événementiel et du divertissement.

« Tout au long de la crise pandémique, Guichet.Com a fait preuve de résilience et a maintenu son plan de développement. Bien se préparer pour bien rebondir, tel était notre mode opératoire face à cette crise inédite. L’entreprise a investi lourdement dans la consolidation de sa solution technologique 100% marocaine et la montée en compétences de ses ressources humaines pour offrir la meilleure expérience utilisateur aussi bien au profit du consommateur final que de nos partenaires », a déclaré Ahmed Tawfik Moulnakhla, fondateur et PDG de Guichet.Com.

Dans le cadre de la relance post-Covid, Guichet.Com annonce le déploiement de sa nouvelle offre. Une offre plus lisible et structurée : Concerts/festivals, théâtre, salons/congrès, formations, famille/loisirs et sport, autant de rubriques phares qui alimentent aujourd’hui la plateforme de billetterie. Les utilisateurs ont ainsi accès aux principaux événements de la scène marocaine à travers un agenda regroupant les spectacles en cours ou à venir, une billetterie en ligne permettant un choix des créneaux, des places et des modes de paiement et la possibilité de se procurer des packages incluant notamment le logement, la restauration et des produits annexes.

Grande nouveauté : La mise en place de Guichet Store, une plateforme ecommerce mise à la disposition des partenaires de Guichet.Com pour commercialiser notamment des produits dérivés à des prix compétitifs. Le premier article mis en vente est un ouvrage inédit édité par le Raja de Casablanca sur l’histoire du célèbre club mondial.

Pour rappel, Guichet.Com est disponible en application mobile (iOS et Android). Le cas aussi pour Guichet Store. Tout est pensé pour offrir une expérience utilisateur aux meilleurs standards internationaux. Le tout en un clic et en toute sécurité.

A propos de Guichet.Com

Fondée et dirigée par Ahmed Tawfik Moulnakhla, jeune entrepreneur marocain, Guichet.Com a géré depuis sa création, en 2019, la billetterie de plus de 1.000 événements et spectacles. Les organisateurs d’événements et les promoteurs de spectacles bénéficient d’un environnement dédié leur permettant de suivre l’évolution de leur billetterie en temps réel. Les plus grands événements du Maroc font confiance à Guichet.Com : Festival Mawazine, Festival du Marrakech du Rire, Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde et Oasis Festival. Guichet.Com a révolutionné la billetterie sportive en déployant sa solution 100% marocaine. Parmi les premiers clubs qui lui ont fait confiance, le célèbre club mondial Raja Club Athletic.