Blinken attendu au Moyen-Orient dans “les prochains jours”

Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken se rendra au Moyen-Orient dans les “prochains jours“, a annoncé jeudi soir le département d’Etat juste après l’annonce du cessez-le-feu conclu entre Israéliens et Palestiniens après plusieurs jours de violences meurtrières.

“Le Secrétaire rencontrera dans les prochains jours des homologues israéliens, palestiniens et régionaux pour discuter des efforts de redressement et travailler ensemble pour construire un avenir meilleur pour les Israéliens et les Palestiniens“, a indiqué la même source dans un communiqué.

Au cours d’un entretien avec le ministre israélien des Affaires étrangères Gabi Ashkenazi, le chef de la diplomatie américaine “s’est félicité de la confirmation” du cessez-le-feu convenu entre les parties.

Le président américain Joe Biden avait, auparavant, salué cet accord, dont l’entrée en vigueur devrait mettre fin aux violences meurtrières des derniers jours dans la région. Lors d’un discours à la Maison Blanche, M. Biden a indiqué que les deux parties méritent “des mesures égales de liberté, de prospérité et de démocratie“.

Il s’est félicité à cet égard de “l’engagement diplomatique intense” de son équipe ainsi que du travail de pays de la région, qui ont permis de parvenir à cette trêve dans les combats ayant causé un lourd bilan en vies humaines et des destructions massives notamment dans la bande de Gaza.

Le locataire de la Maison Blanche s’est également engagé à collaborer avec les Nations unies pour fournir une aide humanitaire aux efforts de reconstruction de Gaza, ce que les États-Unis feront, a-t-il dit, “en partenariat total avec l’Autorité palestinienne“.

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres a indiqué, de son côté, qu’il allait lancer un appel de fonds humanitaire pour répondre aux besoins des populations affectées. En attendant, il a dit travailler sur l’allocation par le Fonds d’intervention d’urgence de 14 millions de dollars et exhorté les bailleurs de fonds à donner suite aux promesses qu’ils ont faites.

( Avec MAP )