BOA accepte désormais les cartes Union Pay International sur son parc de guichets automatiques

Bank Of Africa (BOA) accepte désormais les cartes du géant chinois Union Pay International (UPI) sur son parc de guichets automatiques, annonce mardi la Banque.

“Dans le cadre de l’amélioration continue des services proposés par son réseau de GAB, Bank Of Africa et sa filiale OGS renforcent leur capacité d’acquisition par l’acceptation des cartes du géant chinois Union Pay International (UPI) sur l’ensemble de son parc de guichets automatiques“, indique BOA dans un communiqué.

Après l’ouverture de son réseau de GAB aux cartes du réseau japonais “Japan Credit Bureau” (JCB) en 2019, BOA renforce sa capacité d’acquisition par l’acceptation des cartes chinoises d’Union Pay International (UPI) sur son parc de guichets automatiques, souligne la Banque.

Ce nouveau service mis en œuvre en collaboration avec la banque chinoise Union Pay International, classée premier émetteur au niveau mondial et possédant 9 milliards de cartes en circulation, permettra aux porteurs de cartes UPI vivant au Maroc et les 200.000 touristes chinois visitant chaque année le Maroc (Hors période Covid), d’utiliser leurs cartes via un réseau de plus de 1.500 GAB à travers le Royaume.

A travers ce nouveau déploiement et celui de l’acceptation des cartes du japonais “JCB” mis en place en août 2019, BOA se positionne comme “un leader national” des services monétiques, et confirme “son rôle majeur” dans le renforcement des relations entre l’Afrique et l’Asie, relève la même source.

( Avec MAP )