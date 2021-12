Bordeaux: Un consulat mobile à Poitiers pour rapprocher les services consulaires des MRE

Le consulat général du Royaume du Maroc à Bordeaux a organisé, samedi, un déplacement consulaire à Poitiers, destiné à rapprocher le consulat des ressortissants marocains établis dans cette ville.

L’opération consulaire dans cette ville, située à plus de 260 km de Bordeaux, en ces temps de pandémie, coïncidait avec la célébration de la Journée internationale des migrants, indique un communiqué du consulat général du Royaume à Bordeaux.

L’opération, qui s’est déroulée dans le respect total des mesures sanitaires en vigueur en France, a été marquée par une grande affluence des Marocains de cette ville, qui ont majoritairement salué la pertinence et l’intérêt que revêt ce genre de déplacement consulaire aux yeux des membres de la communauté résidant dans cette localité, ajoute la même source.

Ce consulat mobile a offert l’occasion au consul général à Bordeaux, M. Ahmed Nouri Salimi, de rencontrer des personnalités politiques de Poitiers, en l’occurrence M. Sacha Houlie, député national et ex-membre du Comité exécutif de la LREM, la Maire de la ville de Poitiers, Mme Léonore Moncond’huy, et l’ex député de la LREM et ancien membre du groupe d’amitié France-Maroc à l’Assemblée Nationale, M. Jacques Savatier. Ces rencontres ont permis d’échanger sur la situation de la communauté marocaine à Poitiers ainsi que sur les perspectives de coopération entre les principales forces politiques à Poitiers avec le Maroc, précise-t-on de même source.

Un consulat mobile a été organisé également par le consulat général à Bordeaux, dimanche, à Limoges.

Avec MAP