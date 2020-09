Bourita s’entretient par vidéoconférence avec le Secrétaire Général de l’ONU

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita a eu, vendredi, un entretien par vidéoconférence avec le Secrétaire Général de l’ONU, Antonio Guterres, et ce en marge des travaux du débat de haut niveau de la 75éme session de l’Assemblée générale des Nations-Unies.

Le ministre a transmis au Secrétaire Général, les Salutations et l’Estime de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que l’appui du Souverain à son action et son leadership à la tête de l’Organisation des Nations-Unies, particulièrement durant les circonstances exceptionnelles et difficiles de la pandémie de la Covid-19.

De son côté, le Secrétaire Général de l’ONU a chargé le ministre de transmettre ses chaleureuses et respectueuses salutations à Sa Majesté le Roi. Il a exprimé sa gratitude et son appréciation au Souverain pour Son appui contant à l’action des Nations-Unies dans différents domaines, notamment le développement durable, les droits de l’Homme, les changements climatiques, le maintien de la paix et la stabilité et la sécurité en Afrique.

M. Bourita a rendu un vibrant hommage à l’action et aux initiatives de M. Guterres dans le cadre de la réponse collective à la pandémie de la Covid-19.

L’entretien a permis de faire le point sur la coopération fructueuse et multidimensionnelle entre le Maroc et l’ONU, notamment dans les opérations de maintien de la paix, les questions du développement durable, de l’environnement et de la lutte contre le terrorisme, ainsi que sur les questions globales et transversales.

La discussion entre M. Bourita et le Secrétaire Général de l’ONU a, également, porté sur les derniers développements concernant la question du Sahara marocain.

Enfin, l’entretien, qui a été cordial et chaleureux, a été l’occasion d’échanger sur les questions régionales d’intérêt commun, notamment la Libye, le Sahel et l’ensemble du continent africain.