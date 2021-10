Bourse/Actions: la confiance atteint un nouveau record (AGR)

L’indice de confiance des investisseurs en Bourse (AGR ICIB), élaboré par Attijari Global Research (AGR), a progressé de 6,5 points (pts) à 67,4 points en octobre 2021.

« Il s’agit d’un nouveau plus haut historique de notre indice de confiance et ce, depuis sa création en septembre 2011″, précise AGR dans la dernière édition de son indice de confiance. Et de noter: « Dans ce contexte, nous pouvons qualifier la perception des investisseurs envers le marché Actions sur les trois prochains mois comme étant plus sereine« .

Par catégorie, l’indice des Institutionnels & OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) locaux a affiché la plus forte progression à 66,4 pts (+8,3 pts), alors que celui des Acteurs de Référence s’est amélioré à 71 pts. L’indice des investisseurs Individuels, lui, a enregistré une hausse à 69,8 pts et celui des Étrangers a enregistré l’appréciation la moins soutenue, soit de +1,3 pts à 63,5 pts.

Dans le détail, 62% des investisseurs sondés s’attendent à une hausse de l’indice MASI sur les 3 mois à venir contre 56% lors de l’édition précédente et prévoient, également, une amélioration des volumes échangés en Bourse durant les 3 prochains mois contre 41% précédemment.

→ Lire aussi : La Bourse de Casablanca et l’APSB s’associent pour le développement du marché boursier

En outre, 65% des investisseurs sondés sont prêts à investir une partie de leur « cash » sur le marché Actions contre 50% précédemment, tandis que 56% des investisseurs anticipent des réalisations annuelles 2021 de bonne qualité de la part des sociétés cotées contre 28% lors de l’édition précédente.

Ledit rapport fait ressortir que 68% des individus sondés sont confiants envers l’évolution du climat économique général sur les 3 prochains mois, contre 38% lors de l’édition précédente et que 76% des individus sondés anticipent un impact favorable du contexte politico-social sur le marché Actions durant les 3 mois à venir contre 38% précédemment.

L’AGR ICIB évalue la perception future des investisseurs envers plusieurs marchés financiers en Afrique. Il s’agit principalement du Maroc, de la Tunisie, de l’Union économique et monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ainsi que de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

Cet indice revêt une dimension purement psychologique puisqu’il assure la mesure et le suivi du degré de confiance des investisseurs financiers à travers une enquête menée selon une fréquence trimestrielle.

( Avec MAP )