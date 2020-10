Bourse de Casablanca: 4ème semaine consécutive en hausse

La Bourse de Casablanca enchaîne une quatrième semaine haussière consécutive, ses deux principaux indices, Masi et Madex, prenant respectivement 1,26% et 1,29%.

Au terme de cette période (19-23 octobre), le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s’est hissé à 10.453,86 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’est établi à 8.501,93 points.

Dans ces conditions, les performances “Year-To-Date” (YTD) de ces deux baromètres se trouvent placées à respectivement -14,11% et -14,29%.

Sur le volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a progressé de 1,26% à 9.438,02 points, ramenant ainsi sa contre-performance depuis le début d’année à 12,92%, et le FTSE Morocco All-Liquid a pris 1,20% à 9.019,35 points ( YTD de -14,16%).

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10” a emprunté également cette trajectoire haussière, s’affichant à 801,16 points (+1,87%).

Au niveau de la physionomie, 31 valeurs sur les 75 de la cote ont terminé la semaine dans le vert, contre 25 dans le rouge, tandis que les 19 autres valeurs sont restées inchangées.

Sur le plan sectoriel, la plus forte hausse de la période a été enregistrée par l’indice des “Mines” avec 5,41%, boosté par Managem (7,82%), Minière Touissit (+4,69%) et SMI (+0,26%). Le secteur “Pétrole et Gaz” a gagné, quant à lui, 2,95%, porté par Total Maroc (+3,75) et Afriquia Gaz (+2,64%).

A la hausse également, le secteur des “Banques” a affiché un gain de 1,66%, suite à la bonne tenue de BMCI (+2,59%), Bank Of Africa (+2,20%), CDM (+1,95%), BCP (+1,67%) et Attijariwafa Bank (+1,59%). CIH a, en revanche, cédé 0,89%.

A l’opposé, le secteur des “Ingénieries et Biens d’équipement industriels” a affiché la plus forte baisse de la semaine (-6,19%), miné par Stroc Industrie (-8,96%) et Delattre Levivier Maroc (-4,04%).

Parmi les baisses de la semaine figurent également les secteurs “Participation et Promotion immobilières” (-2,21%), “Sociétés de financement et autres activités financières” (- 1,27%), “Assurances” (-0,54%) et Transport (-0,27%).

La capitalisation boursière s’est chiffrée à plus de 541,3 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le volume global s’est élevé à 348,89 millions de dirhams (MDH).

Sur le plan individuel, Sonasid s’est placé en tête de l’indice Masi (+10,94%), suivi de Managem (+7,82%), Cartier Saada (+5,58%), Minière Touissit (+4,69%) et LafargeHolcim Maroc (+3,09%).

A l’inverse, Stroc Industrie s’est déprécié de 8,96%, Réalisations mécaniques de 7,71%, Delattre Levivier Maroc de 4,04%, Douja Prom Addoha de 3,5% et Eqdom de 2,73%.

Avec un volume transactionnel de plus de 73,62 MDH, BCP a été l’instrument le plus actif de la semaine s’accaparant 21,13% des transactions, suivi par Itissalat Al-Maghrib (10,76%) et Label Vie (9,40%).

(Avec MAP)