Bourse de Casablanca: Principaux points du résumé hebdomadaire

Le nouvel indice Morocco Stock Index 20 (MSI20), qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides cotées à la place casablancaise, s’est bonifié de 1,44% à 944,58 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 1,9% à 10.457,75 points et le FTSE Morocco All-Liquid a pris 1,32% à 9.928,19 points.

Le compartiment de “Matériels, logiciels et Services informatiques” (+5,9%) a réalisé la meilleure performance sur le plan sectoriel suivi de “Mines” (+3,87%) et “Services du Transport” (+3,39%).

En revanche, les secteurs “Participation et promotion immobilières” (-4,06%), “Ingénieries et Biens d’équipement industriels” (-3,11%) et “Boissons” (-2,43%) ont terminé la semaine dans le rouge.