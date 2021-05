Bourse de Casablanca: Principaux points du résumé hebdomadaire

Voici les points importants du résumé hebdomadaire de la Bourse de Casablanca pour la période allant du 17 au 21 mai 2021:

– Le Masi a progressé de 0,84% à 12.142,83 points, le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a avancé de 0,88% à 991,60 points et le Madex a pris autant à 9.879,29 points.

– Le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 0,97% à 11.268,66 points et le FTSE Morocco All-Liquid a pris 1,06% à 10.402,58 points.

– L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10” a, quant à lui, progressé de 0,57% à 919,31 points.

– Le secteur “Loisirs et hôtels” a réalisé la meilleure performance, avec un gain de 13,86%, suivi de “Chimie” (+7,08%) puis “Services de transport” (+4,79%).

– Le secteur de “Sylviculture et papier” a cédé 2,99%, alors que les “Services aux collectivités ” et “Agroalimentaire/Production” ont abandonné respectivement 1,45% et 1,20%.

– Le volume global des échanges s’est chiffré à près de 3,25 milliards de dirhams (MMDH), dont 2,27 MMDH apports de titres et 977,77 MDH traités sur le marché central. La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à plus de 628,15 MMDH.

– Les meilleures performances hebdomadaires ont été signées par SM Monétique (+21,59%), Risma (+13,86%), Sonasid (+8,57%), Stroc Industrie (+7,66%) et SNEP (+7,38%).

– Fennie Brossette, Colorado, Disway, Eqdom et IB Maroc.com ont accusé les plus forts replis avec respectivement -8,26%, -7,84% et -4,05%, -3,36% et -3,13%.

