Bourse de Casablanca: Principaux points du résumé hebdomadaire

Voici les points importants du résumé hebdomadaire de la Bourse de Casablanca, au titre de la période allant du 21 au 25 septembre 2020 :

– Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a reculé de 1,30% à 9.952,63 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu a baissé de 1,34% à 8.086,95 points.

– L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10” a abandonné 1,51% à 747,74 points.

– Sur le plan sectoriel, 13 compartiments se sont orientés à la baisse. Les “ingénieries et biens d’équipements industriels”, les “mines” et “les services aux collectivités” ont perdu respectivement 9,64%, 5,99% et 3,75%.

– La capitalisation boursière s’est chiffrée à plus de 515,11 milliards de dirhams (MMDH) et le volume global a totalisé près de 297,70 millions de dirhams (MDH).

– Sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine figurent Attijariwafa Bank avec une part de 29,21%, suivi de Cosumar (13,17%), Label Vie (10,10%) et de Itissalat Al-Maghrib (7,49%).