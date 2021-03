Bourse: Performance de 4,75% du portefeuille BKR en février

La sélection de valeurs de BMCE Capital Research (BKR) a réalisé une performance de 4,75% en février 2021, contre 0,91% pour son benchmark (Masi RB).

« En dépit du décrochage de Maroc Telecom en Bourse (titre qui représente plus de 10% de notre portefeuille), la sélection de valeur de BMCE Capital Research affiche une performance remarquable de +4,75% contre +0,91% pour son Benchmark, le MASI-RB ».

C’est ce qu’a indiqué BKR qui vient de publier son “Strategy” du mois de février, ajoutant que ces gains sont principalement redevables au bon comportement de la Société nationale d’électrolyse et de pétrochimie (SNEP) qui a progressé de 19,1%, de la valeur technologique Microdata et la pharmaceutique Sothema dont le portefeuille capte respectivement 14,9% et 14,7% de croissance, ainsi que de Managem avec 13% de hausse depuis intégration dans la sélection de valeurs.

Et de rappeler qu’en date du 02 février dernier, BKR a procédé à un remaniement tactique consistant à alléger la valeur Disway au profit de l’introduction d’HPS dans le portefeuille, alors qu’un second remaniement a été opéré le 16 février en allégeant Managem pour renforcer encore une fois HPS.

Au niveau des performances du marché boursier, il a vu sa tendance haussière, enclenchée en début d’année, s’infléchir sous le poids de l’annonce par Itissalat Al-Maghrib (IAM) d’un niveau de distribution décevant et par la publication par les sociétés cotées de réalisations commerciales plutôt en berne pour 2020, précise BKR.

Il en découle un effacement des gains du marché dont les performances ont été ramenées, à fin février, à +0,63% pour le Masi et à +0,64% pour le Madex. Le volume transigé dans la Bourse de Casablanca s’est élevé, quant à lui, à 1,766 MMDH, totalement polarisé au niveau du marché central.

( Avec MAP )