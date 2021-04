Brahim Bouhlel et Zbarbooking condamnés à de la prison ferme

L’acteur franco-algérien Brahim Bouhlel, connu pour son rôle dans la série Validé en France, et l’influenceur franco-marocain Zbarbooking, ont été condamnés par le tribunal de première instance de Marrakech à un an de prison dont huit mois ferme, a annoncé dans un tweet le mercredi 21 avril, Mourad Elajouti, président du Club des avocats du Maroc.

Les auteurs étaient poursuivis pour « diffusion d’une vidéo d’une personne sans son consentement », pour diffamation et injures publiques, suite à la diffusion d’une vidéo qui a suscité l’indignation générale. On y voit les deux auteurs accompagnés également de l’acteur français Hedi Bouchenafa, filmant des mineurs en proférant des insultes à leur égard et à l’égard des femmes marocaines. Hedi Bouchenafa a quitté le territoire avant l’ouverture de l’enquête, Brahim Bouhlel et Zbarbooking avaient été placés en détention provisoire.