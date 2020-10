Brevets: Belle consécration pour l’UM5 de Rabat

L’université Mohammed V de Rabat figure en tête de classement des universités et organismes de recherche marocains en matière des brevets délivrés, indique l’UM5 citant un rapport de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC).

Sur les 254 brevets déposés par l’UM5 depuis 2012, 174 brevets sont publiés par l’OMPIC (chiffre de 2017), et 158 délivrés en signe de reconnaissance définitive de leur nouveauté, activité inventive et application industrielle, soit un pourcentage d’au moins 30% de la production nationale de brevets délivrés, précise lundi un communiqué de l’Université.

Cette tendance devra être renforcée par la mise en place du Guichet unique de la Cité de l’innovation en tant qu’espace d’accueil de proximité dédié aux différentes requêtes de l’Usager (professeurs, inventeurs, chercheurs, doctorants, étudiants, partenaires socioéconomiques, etc.) en matière d’innovation.

Il s’agit d’un dispositif outillé et formalisé ayant entre autres missions d’élaborer avec l’usager la meilleure stratégie pour protéger ses résultats et les transférer vers le monde socio-économique, et ce en suivant le processus “Recherche-Brevetage-Innovation” le plus rentable et pérenne possible.

Selon la même source, un tel processus répond à l’objectif majeur de toute université entrepreneuriale consistant en la valorisation directe des connaissances notamment via le lancement d’entreprises innovantes ou l’exploitation de licences, et la diversification des sources de financement de l’activité de recherche.

L’UM5 œuvre à la mise en place du Réseau InnoVal (Innovation and Valorisation Open Network), fédérant et professionnalisant les espaces d’innovation et de valorisation de ses 18 établissements, note le communiqué, précisant que ce réseau transdisciplinaire devrait à terme contribuer à la consolidation des acquis en matière de brevetage et à l’accélération du lancement d’entreprises innovantes.

“C’est ainsi qu’à travers une politique résolue et volontariste de production de brevets et de leur valorisation que l’UM5 continue à préserver ce qui constitue sa force et sa réputation de première et grande université du Royaume, et renforcer ses valeurs basées sur la quête et la diffusion neutres et indépendantes du savoir en tant qu’université entreprenante, entrepreneuriale et collectivement performante”, ajoute-t-on.

La consolidation du Portefeuille de propriété intellectuelle constitue un véritable levier mis à profit par l’UM5 pour se transformer en une université innovante, compétitive et créatrice de richesses.

Ainsi, trois actions stratégiques ont été engagées dans ce sens par cet établissement à savoir, initier et maintenir une politique de soutien au dépôt de brevets d’invention, mettre en place un dispositif incitatif de leur valorisation, et promouvoir la Cité d’Innovation de Rabat en tant qu’espace de création transdisciplinaire, d’innovation et d’accélération d’entreprises innovantes au sein de l’université.

( Avec MAP )