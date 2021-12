CAN-2021 : conférence de presse jeudi de Halilhodzic pour l’annonce de la liste finale des joueurs retenus

Le sélectionneur national Vahid Halilhodzic tiendra, jeudi prochain, une conférence de presse pour l’annonce de la liste finale des joueurs convoqués pour prendre part à la phase finale de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), prévue du 09 janvier au 6 février 2022 au Cameroun.

Cette conférence de presse sera retransmise en direct depuis le Complexe Mohammed VI, sur le site frmf.ma, sur la chaine YouTube de la FRMF ainsi qu’à travers la page Facebook de la FRMF, et le réseau social Tiwiter à partir de 11h00, indique la Fédération royale marocaine de football.

Le tirage au sort de la CAN 2021 a placé le Maroc dans le groupe C qui comprend le Gabon, le Ghana et les Iles Comores. Les hommes de Halilhodzic feront leur entrée en lice dans cette compétition, le 10 janvier à 18h00 GMT+1 à Yaoundé, face au Ghana.

Lundi, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a écarté toute possibilité de report de cette compétition sportive africaine, notant que la CAN se tiendra aux dates prévues.

(Avec MAP)