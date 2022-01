CAN-2021: les Lions de l’Atlas débarquent au Cameroun

La sélection nationale marocaine de football est arrivée, dimanche soir au Cameroun, où elle va disputer la 33è Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2021).

A son arrivée, la délégation marocaine a été accueillie par l’Ambassadeur du Maroc au Cameroun, ainsi que par des membres de la représentation diplomatique marocaine dans le pays. L’équipe nationale de football avait effectué, samedi, sa dernière séance d’entraînement au complexe Mohammed VI à Maâmora, avant de s’envoler pour le Cameroun.

→Lire aussi : CAN-2021 : En préparation à Maamora, les Lions de l’Atlas reçoivent la visite d’une délégation ministérielle

Une délégation ministérielle, composée de MM. Chakib Benmoussa, ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, Youness Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences et Mohammed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, avait également rendu visite, vendredi, aux Lions de l’Atlas.

Lors des phases finales de cette 33ème édition de la CAN, le Maroc évoluera dans le groupe C aux côtés du Ghana, du Gabon et des Comores.

Les Lions de l’Atlas entameront le tournoi face aux Black Stars du Ghana le 10 janvier à Yaoundé (18h00).

Avec MAP