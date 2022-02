CAN : Vahid Halilhodzic déterminé à poursuivre son parcours avec l’équipe nationale

Le sélectionneur national Vahid Halilhodzic a fait part, jeudi, de sa détermination à poursuivre son parcours avec l’équipe marocaine de football, malgré la sortie décevante des Lions de l’Atlas des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations qui se déroule actuellement au Cameroun.

Lors d’une conférence de presse au complexe Mohammed VI de football à Maâmora (Salé), M. Halilhodzic a souligné que l’objectif le plus important reste actuellement la qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Il a dit assumer l’entière responsabilité de cette « élimination amère », notant que cette sortie précoce a constitué « un choc » pour toutes les composantes de l’équipe nationale marocaine.

Face à l’équipe égyptienne en quarts de finale, le manque d’expérience des rencontres décisives a fait défaut aux joueurs marocains, a-t-il ajouté.

Il a expliqué que des détails très simples ont décidé du sort de ce match crucial, notamment des erreurs tactiques de la ligne de défense qui a laissé de l’espace pour un joueur de la trempe de Mohamed Salah capable, grâce à son expérience et à sa rapidité, de changer la donne à tout moment de la rencontre.

Le match contre l’équipe égyptienne était riche d’enseignements et a enrichi l’expérience des joueurs de l’équipe nationale, dont la moyenne d’âge ne dépasse pas 24 ans, d’autant plus qu’ils ont affronté une équipe qui jouit de beaucoup d’expérience et de savoir-faire dans un tel match, et compte dans ses rangs un joueur de haut rang qui exploite les erreurs pour faire la différence.

Le sélectionneur national a défendu ses choix tactiques, en particulier lors de la rencontre face à l’Egypte, qui a fait l’objet de nombreuses critiques de la part du public sportif marocain, expliquant que le changement de Soufiane Boufal est intervenu après que le joueur a montré des signes de fatigue à cause de laquelle il a commencé à perdre des balles malgré une bonne entame du match.

Concernant le maintien de Munir El Haddadi, Halilhodzic a fait savoir que ce joueur s’était bien entraîné et était prêt et enthousiaste pour le match, ajoutant qu’il connaît les techniques et compétences du joueur qui apporte une valeur ajoutée à la ligne offensive.

Le sélectionneur de l’équipe nationale a expliqué qu’il a souffert du manque d’efficacité de l’attaque composée de Youssef En-Nseyri, Ayoub El Kaabi et Rayan Mmaee qui ont manqué de fraîcheur physique à cause des blessures subies en amont de la CAN et du coronavirus.

Pour ce qui est du retour de Hakim Ziyech, le technicien a réitéré son refus de le convoquer pour renforcer les rangs de la sélection nationale, estimant que ce dernier « ne présentera aucune valeur ajoutée à l’équipe nationale« .

« Je crois en mes principes, je lui ai donné deux fois l’occasion d’être avec nous, notamment en tant que capitaine lors d’un match. Je ne ferai jamais comme l’entraîneur précédent et je n’irai pas le chercher (..) et je ne pense pas qu’il aurait adopté le rôle de sauveur s’il était avec nous« , a-t-il affirmé.

Il a également refusé le retour de l’international marocain, Abderazak Hamdallah, expliquant que l’attaquant ne figure pas actuellement sur son agenda compte tenu que l’équipe nationale dispose d’attaquants talentueux capables de se distinguer prochainement.

Halilhodzic a par ailleurs défendu la présence du cadre national Mustapha Haji dans son staff, exprimant ses regrets « des critiques qui ont visé une personne compétente qui a beaucoup donné en tant que joueur titulaire du ballon d’or africain« .

Pour ce qui est de la Coupe du monde prévue au Qatar, Vahid Halilhodzic a indiqué que les responsables de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) vont faire appel de la décision de la Confédération africaine de football de suspendre Sofiane Boufal pour deux matches, après les événements qui ont émaillé avec l’Egypte, « une décision qui priverait l’équipe nationale des services d’un joueur distingué qui est actuellement l’atout majeur des Lions de l’Atlas« .

(Avec MAP)