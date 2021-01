Canada : L’Impact de Montréal change de nom

L’Impact de Montréal a annoncé, jeudi, avoir changé de nom pour devenir Club de Foot Montréal ou CF Montréal.

“Je suis fier d’annoncer que le club de foot de l’Impact de Montréal sera désormais connu sous le nom Club de Foot Montréal”, a déclaré le propriétaire du club, Joey Saputo, lors d’un événement virtuel.

“C’est un processus amorcé il y a près de deux ans. On voulait une identité qui reflète celle de Montréal et des partisans de l’équipe”, a-t-il dit.

L’entraîneur du club, le Français Thierry Henry, s’est dit fier de faire partie de ce changement “historique” qui donne lieu à “un nouveau départ”.

Le Club de Foot Montréal s’est aussi doté d’un nouveau slogan: “Droit devant”, et a opté pour un nouveau logo et de nouvelles couleurs qui sont le noir, le gris et le bleu.

( Avec MAP )