Canada: Mary Simon, première femme autochtone à devenir gouverneure générale

Mary Simon est devenue, lundi, la première femme autochtone a être nommée gouverneure générale du Canada, représentante de la reine Elizabeth II.

Dans son premier discours officiel lundi au Sénat, à Ottawa, à l’occasion de la cérémonie de son installation comme 30è gouverneure générale du Canada, l’Inuite de 74 ans a mis en avant la diversité et le pluralisme culturel qui caractérisent et font la force du Canada. “Je m’efforcerai de jeter des ponts entre les diverses origines et cultures qui reflètent le caractère unique et prometteur de notre grand pays“, a-t-elle dit, soulignant l’importance de cette journée pour l’histoire du Canada et s’est engagée à “représenter tous les Canadiens“.

Mary Simon, qui a prêté serment en présence notamment du premier ministre Justin Trudeau, a plaidé pour la défense de l’Arctique et de l’environnement et pour la réconciliation avec les peuples autochtones.

→ Lire aussi : Création à Edmonton d’une Chambre de commerce Maroc-Ouest Canada

“Depuis de nombreuses années, le Canada subit les conséquences disproportionnées des changements climatiques parce que l’Arctique se réchauffe plus rapidement que presque partout ailleurs sur la planète“, a affirmé l’originaire du Nunavik (nord du Québec).

Mary Simon est nommée pour cinq ans, mais la durée de son mandat principalement honorifique est à la discrétion de la reine.

L’ancienne militante pour les droits des Autochtones succède à Julie Payette, qui a démissionné en janvier après des accusations de harcèlement au sein de son bureau.

( Avec MAP )