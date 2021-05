Canada: Trudeau appelle à ne pas privilégier certains vaccins

Le Premier ministre Justin Trudeau a appelé mardi les Canadiens à accepter “le premier vaccin disponible”, au lendemain des recommandations d’un comité d’experts suggérant de privilégier les vaccins à ARN messager (Pfizer, Moderna).

“Tous les vaccins approuvés par Santé Canada sont sûrs et efficaces”, a réaffirmé M. Trudeau lors d’un point presse, appelant une nouvelle fois les Canadiens “à se faire vacciner avec le premier vaccin disponible, le plus vite possible”.

“C’est une bonne chose d’avoir des recommandations de toute une série d’experts et de médecins”, a-t-il commenté. “Mais le point à retenir, c’est qu’on doit tous être vaccinés le plus vite possible pour revenir à une vie normale”.

Le 23 avril dernier, le Premier ministre avait lui-même reçu une première dose de vaccin à vecteur viral (AstraZeneca). Mardi, plus de 34% des Canadiens avaient reçu une première dose d’un des quatre vaccins homologués au pays. Le Canada est confronté à une troisième vague qui a entraîné des mesures de confinement dans plusieurs provinces, notamment les deux plus touchées, l’Ontario et le Québec.

( Avec MAP )