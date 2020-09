Canada: un milliard de dollars pour l’acquisition de vaccins contre la Covid-19

Le gouvernement canadien a mobilisé un milliard de dollars pour l’acquisition d’éventuels vaccins contre la Covid-19 après la conclusion mardi d’ententes avec Sanofi et GlaxoSmithKline (GSK) pour obtenir jusqu’à 72 millions de doses de leur candidat-vaccin.

Des ententes ont déjà été conclues avec Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson et Novavax, alors que les négociations se poursuivent en vue d’accéder à d’autres candidats-vaccins de premier plan, indique-t-on auprès de l’exécutif canadien.

Les ententes signées jusqu’à maintenant englobent les trois principaux types de candidats-vaccins, à savoir l’ARNm, la sous-unité protéique et le vecteur viral, a déclaré la ministre des Services publics et de l’approvisionnement, Anita Anand, dans un communiqué.

Selon elle, le fait de disposer d’un portefeuille diversifié de vaccins provenant de plusieurs sources d’approvisionnement permettra de garantir l’accès à des vaccins contre la COVID-19 sûrs et efficaces lorsqu’ils seront disponibles.

À ce jour, aucun vaccin contre la Covid-19 n’a été approuvé au Canada. De nombreux vaccins sont en cours d’élaboration ou d’essais cliniques dans le pays et à l’étranger. Lorsque leurs vaccins seront prêts, les fabricants devront soumettre des demandes d’autorisation au ministère de la Santé.

Le Canada fait face depuis deux semaines à une recrudescence des contaminations, notamment au Québec et en Ontario, les deux provinces les plus touchées par la pandémie. Le dernier bilan fait état mardi de 145.415 cas d’infection et 9.228 décès.