Canal de Suez: la navigation “temporairement suspendue”

L’Autorité égyptienne du canal de Suez (SCA) a indiqué, jeudi, la navigation dans le canal de Suez a été “temporairement suspendue” jusqu’à la remise à flot du navire géant bloquant le trafic maritime depuis mercredi matin.

“Les autorités maritimes ont indiqué que 13 navires du convoi nord (en provenance de la Méditerranée, ndlr) via Port Said qui devaient passer (…) sont à l’arrêt dans des zones d’attente jusqu’à la remise à flot complète” du navire, a précisé George Safwat, le porte-parole de la SCA.

A la suite de cet incident, plusieurs navires étaient en attente de pouvoir emprunter le canal égyptien, qui assure le passage de 10% du commerce maritime international.

L’Ever Given, un navire battant pavillon panaméen de plus 220.000 tonnes, qui se rendait à Rotterdam en provenance d’Asie, s’est échoué dans la nuit de mardi à mercredi, peu après son entrée dans le canal, non loin de la ville de Suez.

En 2020, près de 19.000 navires ont emprunté le canal, qui constitue une source essentielle de revenus pour l’Egypte, à laquelle il a rapporté l’année dernière 5,61 milliards de dollars.

