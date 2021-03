Car Of The Year 2021: les sept finalistes connues

Les sept voitures finalistes de la deuxième édition de la voiture de l’année (Car Of The Year) 2021 au Maroc ont été dévoilées, mardi à Casablanca, suite à un premier vote statique portant sur un panel de 19 modèles.

“Cette liste est composée de Audi Q3 Sportback, Ford Kuga, Mercedes GLA, Kia Niro, Renault Captur, Renault Clio 5 et Peugeot 2008. Ces modèles passeront au stade des essais dynamiques qui seront effectués par l’ensemble des membres du jury pour élire la voiture gagnante dont l’annonce sera faite le 06 avril prochain”.a indiqué le président du jury de cette édition.

Cette édition a mis en lice au premier tour, outre les 7 modèles précités, Audi Q3, BMW Série 2 Gran Coupé et Série 4 Coupé, Ford Focus, Hyundai Sonata, Kia K5 et Seltos, Nissan Juke, Opel Corsa, Seat Arona et Skoda Scala et Kamiq.

Eu égard au contexte particulier lié à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), l’édition de cette année sera épiloguée via Internet. Le véhicule élu voiture de l’année 2021 sera révélé au public sous format digital le 06 avril prochain.

Organisé par l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM), ce concours a pour objectif d’élire la voiture de l’année par un panel sélectionné de journalistes et d’experts spécialisés dans l’automobile, tel que cela est pratiqué à l’international, en assurant une transparence et une équité à toutes les marques participantes.

S’inscrivant dans le cadre de la mission de l’AIVAM de sensibilisation du grand public à l’automobile, cet événement est accompagné par de grands partenaires institutionnels comme Eqdom, Salafin, Sofac, Wafasalaf et Vivalis.

Il est à rappeler que la première édition du concours Car Of The Year 2020 a été remportée par le modèle Volvo S60.