Casa Transport : De nouvelles lignes de transport en construction

Casa Transport a lancé les travaux de la construction de deux lignes de Busway longues de 24 km, et deux lignes de tramways (T3 et T4) longues de 22 km.

Le lancement des travaux de plateforme de voie ferrée et d’infrastructure de quatre lignes de tramway multimodales intégrées entre dans le cadre des ambitions de la société pour développer et améliorer le transport en commun à Casablanca.

Après le succès des deux premières lignes de tramway, qui ont connu une hausse de fréquentation en 2019, surtout entre la Station Abdelmoumen, les Nations unies, Hassan II et Hay Hassani. La ligne T2, a atteint un taux de fréquentation de 51% avec une moyenne de 80.000 voyageurs par jour pour sa première année de mise en service. La ligne T2 a enregistré, à elle seule, un taux de fréquentation de 51% avec une moyenne de 80.000 voyageurs/jour pour sa première année de mise en service.

De nouvelles lignes de transport en cours de construction

Casatramway a commencé les travaux pour construire deux nouvelles lignes (T3-T4) longues de tramway de 22 KM, comptant 38 stations voyageurs et 9 points de correspondance multimodaux, dont la fin des travaux est programmée pour 2022, et ce en vue de généraliser et étendre le réseau du transport dans l’ensemble de la métropole. Les deux lignes seront réalisées simultanément selon un calendrier commun et nécessiteront un budget d’investissement de 7 milliards de dirhams.

Busway, le bus rapide

La construction de deux lignes de Busway longues de 24 km s’intègre dans l’offre de transports en commun en site propre programmée dans le cadre du Plan Stratégique de Développement de Casablanca 2015 – 2025. Selon Casa Transport, ces deux lignes « participent au projet urbain qui remet à neuf l’ensemble des voiries et des espaces publics traversés. L’arrivée de ce lien nouveau s’accompagnera ainsi d’une amélioration qualitative et esthétique des lieux desservis ». Ce nouveau Busway se distingue des autres moyens de transport par la rapidité et la régularité des bus, la grande amplitude horaire du service, la fréquence élevée des passages et la modernité des véhicules. L’acheminement des travaux liés à ce projet est prévu pour 2023.

Par ailleurs, Casa Transport travaille sur une nouvelle solution d’achats en ligne des titres de transport avec livraison à domicile, elle est en cours d’examen à l’horizon 2021.