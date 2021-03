Casablanca : 7ème RDV de l’Assurance, les 31 mars et 1er avril

A l’initiative de la Fédération marocaine des sociétés d’assurances et de réassurance (FMSAR), la 7ème édition du rendez-vous de Casablanca de l’Assurance se tiendra, en format digital, les 31 mars et 1er avril 2021 sous le thème de l’« inclusion en assurance & résilience aux pandémies », Cette édition, qui mettra à l’honneur le Cameroun, connaîtra la participation d’une trentaine d’experts de renoms, marocains et étrangers, qui vont intervenir sur 12 thèmes liés à l’inclusion en assurance et aux conséquences de cette pandémie sur le secteur a, dans ce sens indiqué la FMSAR.

Sur le choix de la thématique, Mohamed Hassan Bensalah, Président de la FMSAR, a relevé que “Face aux profondes mutations que connait notre société, aux évolutions technologiques et à la nécessité d’élargir la couverture au plus grand nombre de nos concitoyens, le secteur se trouve confronté à plusieurs défis qui devraient redéfinir les frontières de l’assurance et repousser les limites de l’assurable”. Et de poursuivre: “C’est ainsi que le choix de la thématique de cette année coule de source et s’impose à nous dans ce rendez-vous qui réunit les acteurs incontournables de l’assurance venant des différents coins du monde”. Et la FMSAR de conclure que compte tenu de cette année particulièrement difficile, elle a choisi d’offrir les frais de participation à tous ceux qui souhaitent se joindre à elle.

Avec MAP