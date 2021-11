Casablanca: approfondissement de l’enquête dans l’affaire du décès d’un jeune dans un accident de la circulation le 8 septembre dernier

La Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) interagit avec le sérieux nécessaire avec les enregistrements et contenus numériques publiés sur les réseaux sociaux qui traitent des circonstances d’un accident de la circulation survenu le 08 septembre dernier dans la zone Ain Sebaa Hay Mohammadi à Casablanca et ayant causé le décès d’un jeune homme dans un accident de moto et blessé son compagnon, ainsi qu’un policier.

Un communiqué de la DGSN indique mardi que dans le souci d’éclairer l’opinion publique et d’établir la vérité, la Brigade Nationale de la Police Judiciaire (BNPJ) s’est chargée de poursuivre et d’approfondir l’enquête sur cette affaire sous la supervision du Parquet compétent, afin d’en élucider toutes les circonstances et d’en déterminer les véritables motivations.

Le Directeur général de la sûreté nationale a donné ses instructions aux services centraux de la sûreté nationale pour assurer le suivi de ce dossier sur le plan administratif, en attendant les résultats de l’enquête judiciaire menée actuellement par la BNPJ, afin de permettre à ces services d’établir les mesures juridiques et administratives nécessaires, conclut le communiqué.

Avec Map