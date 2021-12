Casablanca: des projets d’infrastructure de transport avancent au pas de charge pour fluidifier les déplacements dans la métropole

Par Bouchra Naji

Grande métropole tentaculaire où le déplacement d’un bout à l’autre peut prendre des allures d’une mission impossible, Casablanca est en passe de se doter de moyens de transport en commun à même de faciliter la tâche aux automobilistes et aux usagers.

Il s’agit notamment du projet Casatramway, dont les travaux d’infrastructure ont avancé à un taux de 25%, alors que 82% des 26 km programmés sont en travaux actuellement, soit 21.4 km.

Selon un document de Casatransport transmis à Map-Casablanca, la 2ème phase en cours concerne la réalisation de la plateforme voie ferrée (terrassement, réseaux sous plateforme, fondation, pose de voie, revêtement, pose de poteaux de lignes électriques et stations voyageurs et carrefours), alors que la 3ème phase de travaux est en cours de démarrage sur certains tronçons, tel que des parties du boulevard Mohamed VI et une partie du bvd 10 Mars.

La prochaine phase de travaux sera celle de la mise en place des équipements et systèmes, avant d’entamer la phase de tests des équipements, puis la marche à blanc dans les conditions réelles de circulation.

Dans le même objectif, Casablanca est enrichie par la rénovation de trois ponts et la réalisation d’un nouveau pont Bow string tous destinés à accueillir la plateforme du tramway.

Le Bow string est le pont métallique à dalle mixte pesant 300 tonnes, d’une longueur de 50m et d’une largeur de 11 mètres. Les travaux de cet ouvrage et des deux ponts surplombant les bretelles d’accès à l’autoroute urbaine sont achevés et leur construction a été sans impact majeur sur la circulation.

Le deuxième pont situé à l’intersection du boulevard Mohammed VI et la voie ferrée de l’ONCF, sera entièrement rénové et comportera une partie centrale dédiée à la plateforme de la ligne T3 du tramway et plusieurs voies de part et d’autre pour les véhicules.

Ce pont à tablier, qui devra être livré en juin 2022, sera d’une longueur de 25m et d’une largeur de 31 mètres, selon Casatransport.

Le pont situé à l’intersection du boulevard Oulad Ziane et la voie ferrée de l’ONCF (25m X 45m) sera entièrement rénové d’ici décembre 2022, et comportera une partie centrale dédiée à la plateforme de la ligne T4 du tramway et plusieurs voies de part et d’autre pour les véhicules.

Le boulevard Mohammed VI accueillera, dès 2022, un pont majeur long de 620m et large de 16,1m, qui garantira 2×2 voies de circulation.

Cet ouvrage, dont les travaux prendront fin en octobre 2022, est à même d’alléger le trafic dans la future zone pôle d’échange qui regroupera les services de la ligne T3, du tramway, Bw1 du busway, arrêts casabus et les grands taxis.

Le boulevard Mohammed VI, traversé par plusieurs axes et carrefours importants, constitue l’un des principaux accès de la ville de Casablanca, et draine un trafic très dense avec des flux importants de poids lourds.

Ainsi, cet ouvrage permettra de réduire considérablement la longueur des files d’attentes et par conséquent les délais de passage.

(Avec MAP)