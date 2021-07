Casablanca: Fermeture temporaire du pont de franchissement de la RN11 à cause des travaux de surélévation

Le pont de franchissement de la Route nationale “RN11” à Casablanca sera fermé temporairement à la circulation à cause des travaux de surélévation de cet ouvrage d’art.

Un communiqué de la société Casa Transport indique mardi que “le tronçon du boulevard Al Qods, situé entre l’avenue Abou Bakr El Kadiri et le boulevard de la Mecque, connaît en plus des travaux de réalisation du projet Casabusway, un chantier majeur d’élargissement et de surélévation du pont de franchissement de la RN11, long d’environ 40 mètres.

L’opération de surélévation du pont nécessitera la fermeture provisoire de la circulation au boulevard Al Qods, poursuit la même source, ajoutant toutefois que la circulation restera ouverte au niveau de la RN11.

Cette opération est programmée du 29 juillet au 22 août, rappelle le communiqué, précisant que les habitations, les commerces et les emplois demeureront accessibles via le pont notamment le site Casa Nearshore.

“A travers ces différents projets, Casa Transport déploie les meilleurs efforts afin de respecter ses engagements vis-à-vis des citoyens” et d’offrir dans les délais annoncés des solutions et des services de mobilité accessibles, sécurisés et à moindre coût, souligne la même source.

Le projet du busway de Casablanca fait partie intégrante du programme de transport en commun en site propre qui comptera à l’horizon 2024 quatre lignes de tramway et deux lignes de busway.

( Avec MAP )