Casablanca : Interpellation de 13 supporters de football pour refus d’obtempérer et vandalisme

Les opérations de sécurité menées dimanche soir par les services de la préfecture de police de Casablanca ont permis l’arrestation de 13 individus, dont trois mineurs, pour désobéissance présumée, refus d’obtempérer, jet de pierres sur les forces publiques, dommages causés aux biens d’autrui et violation des mesures de l’état d’urgence sanitaire.

Les services de police du district de Moulay Rachid avaient reçu un appel téléphonique dénonçant des individus, vraisemblablement affiliés à des groupes de supporters de clubs de football locaux, pour dommages causés à quatre voitures privées, échange de violence et menace à la sécurité des personnes et des biens, indique lundi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Ces actes ont nécessité l’intervention de patrouilles de police auxquelles les personnes concernées ont opposé une résistance farouche par jet de pierres, poursuit la même source, faisant savoir que l’intervention a permis d’interpeller 13 d’entre les suspects.

Les mis en cause majeurs ont été placés en garde à vue, tandis que les mineurs ont été mis sous surveillance à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de ces actes criminels, et en interpeler tous les auteurs présumés, conclut la DGSN.

( Avec MAP )