Casablanca : L’Ambassade du Japon organise une opération de distribution d’aide alimentaire

Face à la crise sanitaire que traverse le Maroc et en ce mois sacré de Ramadan, L’Ambassade du Japon organise en partenariat avec la Banque Alimentaire, une opération de distribution d’aide alimentaire sous forme de paniers de solidarité au profit de personnes nécessiteuses de Casablanca. Cette opération sociale et citoyenne vise principalement les personnes vivant dans la précarité, notamment celles qui ont le plus souffert de la crise.

L’Ambassade du Japon et la Banque Alimentaire accordent une attention particulière à cette action pour conforter les valeurs de solidarité, d’entraide et de cohésion sociale qui caractérisent la société marocaine.

Par cette action, l’Ambassade du Japon contribue à renforcer l’effort collectif et la chaîne de solidarité nationale dans la lutte contre la pandémie.

Cette action a été présidée par l’Ambassadeur du Japon Monsieur SHINOZUKA Takashi, la Présidente et la directrice de la Banque Alimentaire respectivement Madame Naziha BELKEZIZ et Madame Sanae ALAOUI et les bénéficiaires.