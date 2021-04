Casablanca: Session de formation pour renforcer les capacités des enseignants de mathématiques

L’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Casablanca-Settat a lancé, la veille, une session de formation au profit des enseignants de mathématiques des établissements relevant des directions provinciales de l’académie.

Cette formation, organisée du 23 au 30 avril en coordination avec l’Institut français de Casablanca vise notamment à renforcer les capacités de 32 enseignants des cycles préparatoire et du secondaire qualifiant.

Intervenant à cette occasion, le directeur de l’académie, Abdelmoumen Talib, a souligné que cette formation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi-cadre relative au système d’éducation et de formation surtout le 8ème projet qui tend à développer le modèle pédagogique, le 10ème projet visant à améliorer la vie scolaire et le 17ème projet qui a pour objectif de mobiliser les partenaires et les acteurs concernés en faveur de l’école dans la région.

Cette formation, a-t-il dit, s’inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de partenariat signé entre l’AREF et l’Institut français de Casablanca et prévoyant l’élaboration et la réalisation de plusieurs projets éducatifs, pédagogiques, culturels et artistiques.

Consciente du rôle que les partenaires peuvent jouer dans l’accompagnement des établissements scolaires et l’amélioration de l’efficacité du système éducatif dans la région, l’académie s’est attelée à l’élaboration de plusieurs projets importants avec la contribution de partenaires qualifiés dans le domaine éducatif, a affirmé M. Talib.

Rappelant les sessions de formation initiées par l’AREF dans la perspective de renforcer les capacités des enseignants, M. Talib a indiqué que l’académie a également œuvré pour assurer les meilleures conditions afin que les bénéficiaires de ces formations puissent accomplir leur mission de manière appropriée.

Il a, en outre, salué les efforts déployés par les cadres du contrôle pédagogique pour la réussite des programmes de formation destinés au personnel enseignant, appelant les bénéficiaires de cette session à partager le contenu de la formation avec leurs collègues.

