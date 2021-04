Casablanca : Suspension de l’enseignement présentiel au Lycée Lyautey pour 15 jours

L’académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Casablanca-Settat a annoncé la suspension de l’enseignement en présentiel au lycée Lyautey pour deux semaines et l’adoption d’un enseignement en mode distanciel à compter de ce vendredi.

Le comité mixte, constitué des représentants des autorités locales, sanitaires et éducatives et chargé du suivi de la situation épidémiologique au sein des établissements scolaires, s’est rendu vendredi au lycée Lyautey et ce, afin de faire l’état des lieux de la mise en œuvre du protocole sanitaire en vigueur au sein de cet établissement, notamment suite à la diffusion d’une séquence-vidéo sur les réseaux sociaux, qui montre une activité festive des élèves de cet établissement organisée dans l’irrespect total du protocole sanitaire recommandé par les autorités compétentes, indique un communiqué du ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par conséquent et conformément aux recommandations dudit comité, et dans le but de préserver la santé de tous les usagers de cet établissement, l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation de la région de Casablanca-Settat informe qu’il a été décidé de suspendre l’enseignement en présentiel et l’adoption du mode d’enseignement à distance au sein de cet établissement, pour une durée de deux semaines, à compter du vendredi 2 avril, souligne le communiqué.

( Avec MAP )