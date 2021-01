Casablanca: Un olivier planté en signe de fraternité entre musulmans et juifs

Des acteurs associatifs, musulmans et juifs, ont planté, mardi à Casablanca, un olivier renvoyant à la fraternité et à la paix entre les membres des deux religions monothéistes.

Par cette action symbolique, qui s’est déroulée au jardin du Stade Olympique Casablancais (SOC) Simon Pinto, l’équipe dudit club et les membres de l’Association Marocains Pluriels ont voulu ainsi célébrer la décision des Etats-Unis de reconnaître la pleine souveraineté du Maroc sur son Saraha et les “Retrouvailles” entre le Royaume et l’Etat d’Israel.

“Aujourd’hui, nous nous sommes saisis d’une magnifique occasion pour planter cet Olivier de la Fraternité pour la Paix”, a dit, dans une déclaration à la MAP, le président de Marocains Pluriels, Ahmed Ghayat, en marge de cette cérémonie ayant rassemblé des artistes, des personnalités de la société civile, d’entrepreneurs, de femmes et d’hommes de Lettres.

Et de souligner: “La reconnaissance de nos provinces du Sud et les retrouvailles avec Israël- où vivent 800.000 des nôtres- sont une magnifique occasion pour nous retrouver, encore et toujours”.

“La plantation de cet olivier est l’action de compatriotes des deux religions qui sont unis pour remercier SM le Roi de nous conduire avec tant de clairvoyance, car tant la reconnaissance de notre Sahara que la reprise des liens avec Israël vont dans le sens de la paix”, a-t-il soutenu.

“Par notre action nous voulons montrer que notre pays met en pratique – concrètement, sur le terrain – notre héritage, notre patrimoine civilisationnel. Et en même temps nous traçons la route aux jeunes générations”, a expliqué M. Ghayat.

De tout temps l’olivier à symbolisé la vie et la paix, a-t-il noté, faisant savoir qu’au Maroc, “nous avons pris l’habitude d’organiser régulièrement, avec nos compatriotes Juifs et nos amis Chrétiens vivant sur notre sol, des événements autour de l’olivier – notamment avec les jeunes qui œuvrent à nos côtés, sur le terrain”.

Chacune de ces activités a pour but de sensibiliser, de semer les graines de la Fraternité, du vivre-ensemble, de la diversité, a précisé le président de Marocains Pluriels, notant que cela est devenu une sorte de rite que nous célébrons -en de belles occasions- et qui illustre si bien l’âme du Royaume, contenue dans le préambule de la Constitution.

Et de rappeler que membres du SOC et de Marocains Pluriels ont l’habitude de travailler ensemble, de célébrer leurs fêtes mutuelles musulmanes et juives en commun, dont Ftour Pluriel qui se tient chaque mois de Ramadan, depuis 6 ans.

Lors de cette cérémonie, tenue en présence notamment du président du SOC-Simon Pinto, Pierre Sibony, l’artiste Maxime Karoutchi, la chanteuse Nabyla Maan et le président de “Les 109”, Mohamed Reda Khadfy, une prière à Sa Majesté le Roi et à la famille royale a été prononcée en hébreu.

Avec MAP