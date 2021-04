Casablanca: Une nouvelle flotte de bus pour un nouveau départ du transport urbain

La mise en circulation d’une nouvelle flotte de bus, dernière génération, à Casablanca, est de nature à mettre fin au calvaire de la population locale dans ses déplacements urbains, à donner un nouveau souffle au secteur du transport, et à permettre à la capitale économique de se hisser au rang des grandes métropoles mondiales.

Une nouvelle flotte de bus modernes a été mise en circulation en février dernier à Casablanca avec le déploiement de 450 nouveaux véhicules par la société Alsa Al-Baida en vertu d’un contrat de gestion déléguée, sur un réseau qui est passé de 47 à 57 lignes, y compris 10 nouvelles. L’objectif escompté vise à améliorer la qualité du transport public au profit de la population et renforcer l’offre en la matière dans cette région du pays, à forte croissance démographique.

L’extension du réseau existant avec 10 nouvelles lignes, qui vont desservir plusieurs quartiers des provinces de Nouaceur, Mediouna et de la préfecture de Mohammedia, tend essentiellement à faciliter et améliorer les déplacements des usagers.

Il s’agit d’un premier lot, qui s’inscrit dans le cadre de la première étape de l’élargissement du réseau de bus, une seconde étape suivra, avec la mise en service du reste des véhicules (250), vers la fin de l’année, comme l’explique dans un entretien à la MAP, le directeur général d’Alsa Al-Baida, Mehdi Safwane.

Les nouveaux bus de 12 mètres de long sont équipés de toutes les propriétés et modes de confort pour les passagers avec une capacité de 33 personnes assises. Tous les types de bus sont aux normes Euro VI qui respectent l’environnement, a-t-il dit, notant que cette flotte de la nouvelle génération est dotée de moteurs qui limitent les émissions du CO2.

Cette nouvelle flotte composée de 700 bus, dans sa totalité, a mobilisé un investissement global de 1,4 milliard de DH, financé essentiellement par l’Etat, à travers le Fonds d’accompagnement des réformes de transport routier urbain et interurbain (FART), la commune de Casablanca, la région de Casablanca-Settat, l’Etablissement de coopération intercommunale (ECI) Al Baida et Alsa Al Baida, délégataire du transport urbain dans la métropole.

Ces bus des plus modernes au Maroc, intègrent les dernières technologies en matière de sécurité et de confort. Ils disposent de caméras, de GPS, de WIFI et de climatisation, et sont très accessibles, avec un plancher bas et des rampes pour les personnes à mobilité réduite.

Le directeur général d’Alsa Al-Baid a expliqué que la nouvelle flotte de 450 bus qui atteindra les 700 véhicules à fin 2021, est équipée de caméras haute définition pour contrôler les gestes et agissements des fauteurs de troubles qui ne respectent pas la loi, dans le but de garantir un fonctionnement fluide et agréable aux usagers.

Ces caméras, a-t-il poursuivi, sont contrôlées instantanément grâce à une plateforme de suivi implantée au niveau du siège de la société, ajoutant que le chauffeur peut rejoindre à tout moment le siège pour informer sur les actes de vandalisme et appeler à une intervention immédiate.

Evoquant des cas de vandalisme enregistrés après la mise en circulation de cette flotte de bus, il a tenu à préciser qu’il s’agissait de rares cas séparés dont les auteurs ont été traduits devant la justice et condamnés à la prison ferme et à des amendes et dédommagements, conformément aux dispositions de la loi en vigueur.

Par ailleurs, en vue de répondre aux attentes des citoyens, un centre de communication, joignable matin et soir, tous les jours de la semaine au numéro 0520552055, a été créé pour interagir avec les usagers et répondre à leurs propositions et doléances au sujet des prestations offertes, a relevé M. Safwane.

Sur les prochains projets prévus pour le renforcement du service de transport urbain, dans la capitale économique, il a fait savoir que ”nous travaillons pour porter le nombre de bus à 700 vers la fin de cette année, outre la réhabilitation des agences commerciales, et l’offre d’une série de prestations numériques, dont un site électronique et une application smartphone”. Les bus ultra-modernes exploités par la société Alsa Al-Baida ont désormais de quoi combler les usagers et redorer le blason d’une métropole longtemps en mal de ses transports en commun.

( Avec MAP )