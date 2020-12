Cathedis annonce l’expansion de son réseau à 108 villes au Maroc

Cathedis, le partenaire des e-commerçants depuis plusieurs années, s’adapte aux évolutions quotidiennes du marché au Maroc.

Cathedis propose une plateforme logistique 100% digitale entièrement scalable au service des besoins spécifiques du consommateur : « Same Day Delivery SDD» et « Next Day Delivery NDD », paiement dématérialisé en ligne ou à la livraison et tracking en temps réel des colis et des livreurs…

La Start-up marocaine annonce aujourd’hui l’expansion de son réseau de 27 villes en début 2020 à 108 villes au Maroc en 10 mois, où elle est un des seuls logisticiens à proposer des livraisons le jour même « J » ou au plus le lendemain « J+1 » sur un si grand territoire.

La Start up, retenue dans le programme 212founders* de CDG Invest, est devenue en 3 ans l’un des acteurs majeurs d’un paysage commercial et technologique qui change au quotidien. Ainsi, Cathedis se trace de nouveaux objectifs pour les mois et années à venir, toujours dans l’optique de gagner la satisfaction de clients exigeants qu’ils soient des professionnels, des entreprises ou le grand public, et surtout la double satisfaction des E-Vendeurs et des E-Acheteurs, au Maroc et prochainement à l’étranger.

« Avec la mission assignée à notre équipe et en concertation avec notre investisseur et partenaire CDG Invest via les anciennes et les nouvelles levées de fonds, nous souhaitons clôturer l’année 2021 avec une moyenne mensuelle de 50 000 colis livrés et un flux total annuel de 3 millions de colis d’ici fin 2022. » déclare Imad El Mansour Zekri.

Une performance opérationnelle à grande échelle

Les e-commerçants sont confrontés aux exigences de leurs clients, d’autant plus fortes en cette période de crise sanitaire : livraison rapide sur tout le territoire marocain, tracking de la livraison, conditions d’hygiène exemplaires… L’accélération des ventes e-commerce a été renforcée par les restrictions liées au COVID-19, poussant les e-commerçants à exiger une performance opérationnelle à grande échelle tout en étant en mesure de la contrôler à distance et en temps réels.

Cathedis s’adresse à tous les e-commerçants et les corporates pour leur proposer des solutions technologiques plus fiables reposant sur l’usage de sa plate-forme disponible 24/24, afin de devenir l’acteur marocain incontournable de la logistique e-commerce. « Cathedis se positionne comme une start up qui offre une solution informatique digitalisée à 100% qui gère la livraison des colis e-commerce de la saisie de la commande jusqu’au retour des fonds vers le store ou le E-Vendeur. Accompagner les e-commerçants dans la dématérialisation de toute la chaîne logistique des colis e-commerce est et restera toujours au centre des préoccupations de Cathedis. » explique Imad El Mansour Zekri.

L’entreprise capitalise pour cela sur ses ressources humaines qui relèvent les défis d’un marché en perpétuelle mutation. Le CEO rajoute « Notre équipe d’ingénieurs informatiques travaille d’arrache-pied pour développer régulièrement la solution digitalisée de Cathedis. Nous avons développé, à ce jour, notre 4ème version (4.5) du logiciel en réponse aux retours continus et réguliers que nous font nos clients, dans le cadre de la capitalisation NO STOP de notre Expérience via cette Solution 100% Cathedis.

Outre la mise sur le marché d’une solution digitalisée et d’un Centre de Relation-Client (CRC) dument formé, qualifié, réactif et surtout dédié au Tracking online des colis dans un objectif de satisfaction totale des deux acteurs incontournables dans le processus du E-Commerce, à savoir le e-vendeur et le e-acheteur.

Des investissements stratégiques

Cathedis prépare le devenir de ce métier en planifiant des investissements stratégiques à partir de 2021, en plus de ceux déjà entrepris en 2020. « Cela concerne principalement la digitalisation-automatisation du processus physique de centralisation et de dispatch des colis au niveau du hub central par Hub Régional et par Livreur sur toutes les villes du Maroc couvertes par CATHEDIS : La priorité est le maintien d’une capacité régulière de traitement horaire des Colis dans le Hub Central. Actuellement, l’objectif Horaire est de 10 000 colis traités par heure » explique Imad El Mansour Zekri.

Prenant en compte les tendances et les besoins des e-commerçants et de leurs clients, les contraintes actuelles imposées par la crise sanitaire, Cathedis développe des offres qui se veulent plus compétitives, personnalisées et innovantes. Consciente des défis du secteur de l’e-commerce et de ses enjeux de taille, l’entreprise mise sur la réussite de la chaîne logistique du e-commerce et sur l’innovation en tant que clé de réussite.

Depuis son lancement à Casablanca début 2018 par son fondateur Imad El Mansour Zekri, l’entreprise a bâti son savoir-faire sur le marché marocain mais ambitionne de se lancer bientôt à l’international, où l’explosion du e-commerce est aussi une tendance forte, mais où les solutions logistiques associées sont encore peu développées. L’expérience cumulée en peur de temps au Maroc, via une équipe interne de développeurs IT, sera favorable pour sa duplication hors du Maroc, d’où l’intérêt de ce plan d’internationalisation.

« Cathedis ambitionne de se positionner parmi les leaders de la e-logistique aussi bien au Maroc qu’à l’international et de fidéliser de nouvelles grandes marques dans un marché en pleine mutation. Pour cela, nous souhaitons générer de la croissance par la couverture de toutes les villes du Maroc avant fin 2020. Nous visons également le marché international notamment au Maghreb en dupliquant le business model en Algérie et en Afrique subsaharienne avec une présence au Sénégal . » explique Imad El Mansour Zekri, CEO de Cathedis.

La Start up a de grandes ambitions pour les prochaines années en visant le deuxième rang des opérateurs de la e-logistique et en devenant le leader incontesté du métier de la e-logistique/e-commerce.

*212Founders est un programme de financement combiné à un accompagnement, lancé par CDG Invest.

Highlights en dates

Cathedis, une automatisation accrue des process pour absorber la croissance à 2 chiffres

2020 : Ouverture de 5 nouveaux hubs

2020 : Automatisation des processus de retour de colis et de retour de fonds

2021 : Interfaçage du système d’information Cathedis avec un système bancaire pour un retour de fonds immédiat une fois le colis livré.

2021 : Aménagement d’un grand centre de tri 100% automatique avec une capacité de traitement de plus de 5000 colis par heure, extensible à moyen terme à 10 000 Colis par heure 2022 : Ambition d’atteindre +3 Millions de colis transportés / an par Cathedis