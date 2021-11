CCPI 2022 : Le Maroc classé parmi les dix pays les plus performants, en matière de réponse politique à la crise climatique.

La coalition de think tanks pour l’environnement et le développement, composée de « Germanwatch », « NewClimate Institute » et « Climate Action Network (CAN) International », a publié, ce mardi 09 novembre, son rapport annuel sur « la transparence de la politique climatique internationale », classant le « Maroc en huitième position mondiale, en matière de performance climatique ».

A ce titre, ledit rapport a jugé « élevée, la tendance du Royaume, en énergies renouvelables », tout en mettant en évidence « son excellent potentiel en la matière », à l’image de nombreux projets, à grande échelle, actuellement en cours de réalisation, dans le cadre du Plan solaire marocain.

De plus, lesdits think tanks ont constaté « les progrès réalisés, en matière de transition énergétiques », tout en soulignant « le rôle important des investissements dans le secteur des transports publics, et des réglementations en faveur de l’efficacité énergétique ».

Enfin, le rapport a reconnu « le leadership ambitieux du Royaume, dans les négociations, vis-à-vis de la politique climatique internationale », tout en témoignant de son « engagement louable envers l’Accord de Paris ».