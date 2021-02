CDG Capital: Gestion Grand champion en matière de RSE

Sur les pas sa maison mère CDG Capital, CDG Capital Gestion s’est hissée en tête des ‎entreprises de référence de son secteur en matière de RSE. En effet, elle vient d’être la ‎première société de Gestion nationale à décrocher, en nom propre, l’Attestation de maturité ‎RSE ISO 26 000, niveau Avancé, de l’agence de notation internationale Vigeo-Eiris. Ceci ‎vient également prouver que le développement durable est totalement intégré dans la stratégie ‎d’entreprise de CDG Capital et de ses filiales.‎

La mission menée par Vigeo-Eiris, du 14 juillet au 26 novembre 2020 et qui a porté sur 20 ‎critères du référentiel VE 26000 a ainsi débouché sur un score général de 60/100 pour CDG ‎Capital Gestion, ce qui correspond au niveau de maturité Avancée, le plus élevé sur l’échelle ‎de classement de l’agence extra-financière. Ce niveau élevé de notation est le fruit d’un travail ‎d’équipe et d’une vision partagée par l’ensemble des collaborateurs de CDG Capital Gestion.‎

Il vient distinguer et reconnaître le niveau d’engagement continu et concret de l’entreprise en ‎matière de valeurs sociétales, sociales, de respect de l’environnement, de déontologie et de ‎gouvernance ; et mettre en exergue sa volonté de contribuer à construire de nouveaux modèles ‎tout en protégeant les intérêts des clients, et à impacter positivement son écosystème par la ‎promotion d’une croissance intelligente, durable et inclusive.‎