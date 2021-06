Ce cabotin de Khalil Haddaoui, de qui est-il le nom ?

Hassan Alaoui

Un dénommé Khalil Haddaoui, ci-devant diplomate de son état s’est cru autorisé de s’attaquer à la diplomatie du Royaume du Maroc , critiquant à tout bout de champ tout ce que notre diplomatie déploie comme efforts depuis quelques mois et qui constitue des succès : la reconnaissance par les Etats-Unis de la marocanité du Sahara, la fermeté à l’égard de l’Espagne et de l’Union européenne après la crise maroco-espagnole, les relations nouvelles avec l’Etat d’Israël…

Khalil Haddaoui se fait le chantre d’une critique systématique du Maroc, son pays, et le défenseur de l’Algérie. Ni plus, ni moins…Ses paroles, débitées lors d’une rencontre avec des députés, nous dit-on, sont reprises par une certaine presse algérienne comme un pain bénit. Et bien entendu alimentent la haine antimarocaine…

Depuis quelques mois, en effet, notre pays subit les effets de projecteurs braqués sur lui et qui nous rappellent des situations du lointain « antan ». Peut-être même celles des coalitions coloniales d’il y a cent-vingt années , aujourd’hui drapées de nouveaux habits. La crise avec l’Espagne, stricto sensu bilatérale, manipulée, exploitée délibérément par Madrid et transformée en crise avec l’Union européenne, mobilisant son aréopage d’hostilités et des « en-veux-tu-en-voilà » de surenchère contre le Maroc, la joie maligne et très peu amène d’une Algérie forclose dans son rôle de piteuse lampiste, enfin tout un branle-bas de combats insensés…tous ingrédients qui ont, plutôt, montré la résilience du Maroc et donné le nouveau ton de sa diplomatie…

En trois mois la scène de cette aire géopolitique, appelée il y a des millénaires mare nostrum , en principe apaisée, s’est transformée en un champ de bataille. Le Maroc avait fait depuis des siècles l’objet adulé des mainmises et des tentatives d’occupations et de partages léonins. A la Conférence de Berlin en 1884, à celle d’Algésiras en 1906, à la coalition franco-espagnole de 1934 et 1958 (Opération militaire d’Ecouvillon), il a repoussé la conquête des Turcs qui avaient fait une seule bouchée de la Tunisie et de l’Algérie, en un mot il a défendu vaille que vaille sa souveraineté. Ces rappels sont opportuns, parce qu’ils éclairent nécessairement notre présent en ces temps de défis , où l’unité nationale est plus qu’impérative.

Et également parce qu’il devient urgent de renforcer la cohésion de notre pays, dénonçant ceux qui s’érigent en moralistes en s’attaquant à notre diplomatie et à la fermeté qu’elle déploie désormais. Qu’un ancien diplomate, chevronné de surcroît, dénommé Khalil Haddaoui, s’en prenne au ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita et ce faisant au Maroc ne peut pas ne pas attirer notre attention. Ne peut pas non plus ne pas nous choquer. La réserve d’usage a été violée, et l’adage « un ambassadeur, ça ferme sa gueule… » reste de mise dans le cas d’espèce. En taillant en pièces, c’est le cas de le dire, l’action diplomatique du Royaume et des efforts déployés depuis quelques mois, en s’attaquant directement à Nasser Bourita, le sieur Khalil Haddaoui non seulement a manqué de tact et enfreint la règle « d’obligation de réserve », mais bien entendu il a donné des « arguments » à nos adversaires à un moment essentiel de notre combat pour la défense de notre Sahara. Il n’est pas de mots pour qualifier une telle attitude, véritable manquement à la règle, sinon dénoncer comment la presse algérienne et les stipendiés du polisario se sont emparés de sa déclaration, en ont fait leur miel et un pitoyable usage. Il donne raison à John Bolton, cette vieille raclure payée par le DRS algérien qui fut le pire faucon de l’histoire des Etats-Unis , il parle « d’irrespect à l’égard des Européens » et, comble de l’imposture, plus traître que cela tu meurs, il affirme que « l’Algérie nous regarde et c’est elle qui est réellement dans une position confortable » ! En écoutant ces paroles, nous tombons à la renverse, tant et si bien que nous nous demandons si cette caricature de diplomate, dénommé Khalil Haddaoui, médiocrité rampante s’il en est, était vraiment le représentant du Maroc aux Nations unies…

Qui est donc ce Khalil Haddaoui, fossoyeur iconoclaste des valeurs de son pays ? Incarnation de ce qu’on appelle à notre corps défendant la « Cinquième colonne » qui, au motif de « corriger » l’action de Bourita, décline plutôt un dépit et une triste passion. Il est le cabotin invétéré qui met à bas l’image de son propre pays, se fait le héraut de la démagogie et de la traîtrise, l’allié des militaires algériens et de leur presse ? Qui est donc ce donneur de leçons ?