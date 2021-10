Célébration de la Journée mondiale du don et de la transplantation d’organes dans l’ombre de la pandémie

A l’occasion de la célébration de la journée mondiale du don et de la transplantation, l’association REINS a choisi de sensibiliser davantage sur l’importance de cet acte de générosité et de solidarité qui sauve des vies. Avec la pandémie Covid-19, REINS poursuit sa mission et développe des actions de communication axées essentiellement sur le net et le digital pour être proche du citoyen dans ces circonstances et l’aider à faire son choix en ayant toutes les informations nécessaires.

Cette année REINS a lancé une campagne de dix jours avec de nombreuses productions digitales et des interactions à travers les réseaux sociaux pour motiver les citoyens pour le don. Le 17 octobre 2021, une mobilisation et le soutien de toutes les composantes de la société marocaine, en particulier les professionnels de la santé et les médias, est de nature à contribuer à ancrer la culture de don chez les citoyens marocains et à developper ce moyen thérapeutique.